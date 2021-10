 DC Comics: “Il nuovo Superman? E bisessuale”. Ed è polemica sul web

Il nuovo Superman sarà bisessuale. L’annuncio è di ieri, come ricorda l’Ansa che riporta la notizia, «durante il National Coming Out Day, una giornata annuale di sensibilizzazione sugli LGBT negli Stati Uniti». Ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche leggendo i titoli della stampa nazionale italiana, non stiamo parlando di Clark Kent, ma si suo figlio Jon. Il ragazzo, avuto insieme alla storica compagna Loise Lane, ha gli stessi poteri di suo padre. Contrariamente a quest’ultimo, tuttavia, non è eterosessuale.

L’evoluzione del nuovo Superman

Secondo l’evoluzione della storia del nuovo Superman, Jon si innamorerà del suo amico Jay Nakamura. Ma non è l’unica novità del nuovo supereroe della Dc Comics: «Da quando la serie è stata inaugurata a luglio» riporta l’Ansa, «Superman ha già combattuto gli incendi causati dai cambiamenti climatici, ha fatto fermato una sparatoria in una scuola superiore e ha protestato contro il respingimento dei rifugiati». Una nuova edizione del supereroe che riprende le tematiche attuali, in ambito ambientalista e in relazione alle politiche migratorie. E non solo.

Il nuovo corso americano, non più solo “bianco e etero”

«Nel frattempo, ha stretto amicizia con Jay, un giornalista con gli occhiali ed i capelli rosa. I due avranno una relazione e le prime immagini diffuse mostrano Jon e Jay che si scambiano un bacio». La scelta segue il nuovo corso americano, in cui i supereroi hanno smesso di essere esclusivamente bianchi e eterosessuali. «Sarebbe stata un’occasione persa se avessimo sostituito Clark Kent con un altro classico salvatore bianco etero» ha dichiarato infatti Tom Taylor, lo scrittore della serie.

I precedenti

Non è per altro la prima volta, in casa Dc Comics: già Robin, l’aiutante di Batman, aveva fatto coming out come bisessuale. La scelta su Superman, tuttavia, sta facendo molto discutere. Soprattutto qui in Italia da noi, dove soprattutto sui social la gente parla di forzatura, mentre alcuni organi di stampa accusano il supereroe di essersi piegato al politicamente corretto.