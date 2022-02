Mentre lo Stato non ha ancora legiferato per riconoscere i diritti dei figli delle famiglie arcobaleno, molti tra loro sono già diventati adulti. E’ il caso di Margherita Fiengo Pardi, figlia primogenita di Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo, titolari della casa editrice “Lo stampatello” e socie dell’associazione “Famiglie Arcobaleno”. Margherita ha 19 anni, due mamme e tre fratelli e da troppo tempo sente parlare di famiglie come la sua, nella maggior parte dei casi da chi una famiglia con due mamme o due papà non l’ha mai neanche incontrata. Famiglie messe sotto la lente di ingrandimento, giudicate e, spesso, insultate. Bambine e bambini a cui è tuttora negato il riconoscimento di entrambi i genitori e le cui voci raramente vengono ascoltate.

Per questo Margherita Fiengo Pardi ha deciso di prendere la voce e raccontare la sua famiglia. Lo ha fatto con un corto che ha intitolato, significativamente, Chiedimi se…. Chiediamolo a loro se avrebbero preferito non nascere mai.

Margherita Fiengo Pardi e le sue mamme: il corto