 Sabrina Impacciatore e il monologo sull’amore lesbico, in omaggio a V per Vendetta

È emozionata e visibilmente commossa Sabrina Impacciatore nel omaggio all’amore lesbico e alla necessità di preservare la nostra felicità. Abbiamo potuto vederlo nel nuovo programma di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, andato in onda qualche giorno fa su Rai 1. E tra le perle regalateci dalla bravura della cantante di Caffè nero bollente, Le notti di maggio, Pescatore e molti altri successi, c’è anche questo bellissimo monologo che ha come tema l’omosessualità e, soprattutto, la necessità di lottare per i nostri diritti e per la nostra dignità.

Sabrina Impacciatore e l’amore tra donne

È un’inedita Sabrina Impacciatore la voce di questo monologo. Parole tratte dal film V per Vendetta, in cui ricordiamo la storia di Valerie. Donna lesbica che, a un certo punto, racconta la sua vita. Prima la scoperta di sé, il difficile coming out in famiglia e infine l’amore. Fino a quando, al sopraggiungere della dittatura, tutto è perduto. Tranne quell’unico centimetro di identità in cui è stata davvero se stessa e ha potuto vivere. E questo frammento di vita nessuno potrà toglierglielo.

Il video

Vediamo adesso insieme il video. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo e politicamente pesanti, è una voce che ci restituisce coraggio. E soprattutto una prospettiva. Buona visione.