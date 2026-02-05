Cos’è la normalità? L’incontro con Vera Gheno a Bologna

Si terrà oggi 5 febbraio, presso la Libreria Igor di Bologna, la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Vera Gheno, Nessunə è normale (Utet, 2025). Sociolinguista e divulgatrice tra le più apprezzate nel panorama italiano contemporaneo, il libro parte da una domanda apparentemente semplice: cosa intendiamo per “normalità”? E quali possono essere le ricadute di questo concetto nella vita quotidiana?

Uno sguardo critico sulla normalità

Vera Gheno ci accompagna, attraverso un percorso chiaro e coinvolgente, in un viaggio in cui ci mostra come la normalità non sia un fatto naturale, bensì un costrutto culturale. Ciò che oggi consideriamo normale dipende infatti da svariati fattori, come il contesto storico, culturale e sociale in cui viviamo. Per non parlare di chi nel corso della storia ha avuto il potere di decidere quali comportamenti, corpi e modi di vivere fossero accettabili.

Nessunə è normale ci invita, in pratica, a guardare con uno sguardo critico più accurato una parola usiamo quotidianamente, ma le cui ricadute non sono mai neutrali. Dire che qualcosa “non è normale” può apparire innocuo, ma in realtà può diventare un modo per escludere, giudicare o far sentire sbagliate le persone che non rientrano in standard prestabiliti.

Il Comune di Bologna per la comunità Lgbtqia+

La presentazione del 5 febbraio presso la Libreria Igor è quindi un’occasione per parlare di una tema che coinvolge qualsiasi persona. A tuttə, prima o poi capiterà – se non è già successo – di essere consideratə “fuori norma”. L’evento, ricordiamo ancora, rientra all’interno del progetto Narrazioni e linguaggio, iniziativa realizzata nell’ambito del patto generale di collaborazione per la promozione della tutela dei diritti della comunità Lgbtqia+, in collaborazione con il Comune di Bologna. Presenta l’incontro Dario Accolla.