 Loredana Bertè contro il Vaticano: “Lasciamogli benedire la morte”. Critico pure Elton John

Noi lo avevamo detto che non ce ne facevamo nulla delle benedizioni della chiesa, riguardo le nostre unioni, e che avevamo Loredana Bertè dalla nostra. E la risposta è arrivata. Sul profilo Instagram della cantante. Che ha postato un’immagine che lascia pochissimo spazio ad ogni interpretazione: quella di un sacerdote nell’atto di benedire dei fucili. Con una didascalia che risulta una vera e propria condanna contro un’istituzione fuori dai tempi, quale si sta dimostrando la chiesa cattolica.

La condivisione di Loredana Bertè

«La parola AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della morte. A-MORS: assenza di morte» scrive Loredana Bertè sul suo profilo. E continua, l’autrice di Figlia di: «L’amore è un valore assoluto ed è UNIVERSALE! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte». Parole che hanno fatto rumore e che hanno portato i media e moltissimi/e fan ad approvare l’attacco dell’artista, con migliaia di like.

L’attacco di Elton John: “Ipocriti”

E non è l’unica, Loredana Bertè, a condannare la chiesa. Parole durissime – riporta Il Fatto Quotidiano – arrivano da Elton John. Il cantante inglese è tornato sulla questione, svelando un dettaglio di non poco conto. «Come può il Vaticano» ha scritto sui social «rifiutarsi di benedire le unioni gay perché “sono un peccato”, ma allo stesso tempo trarre felicemente profitto dall’aver investito milioni in Rocketman – un film che celebra la felicità che ho raggiunto dal mio matrimonio con David?» parlando subito dopo di ipocrisia. La chiesa, insomma, non può avallare la felicità di gay e lesbiche. Ma può guadagnarci denaro.

Il mondo della musica condanna il Vaticano

E non sono le uniche star della musica a scagliarsi contro. Nei giorni scorsi si sono espresse contro la scelta vaticana molte altre artiste. Chiara Galiazzo ha condiviso una pagina di The Vision, con scritto: «Per la chiesa è illecito benedire le unioni tra persone dello stesso sesso. Che bello sarà il giorno in cui all’Italia non interesserà più cosa dice o fa la chiesa riguardo la libertà di amare chi si vuole». Elodie, si è così espressa: «Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la “benedizione” del Vaticano». Alessandra Amoroso ha postato una foto, sempre su Instagram, scrivendo: «L’amore non ha bisogno di benedizioni». E anche Laura Pausini ha condiviso alcune foto di coppie omosessuali, riportando alcuni versetti della prima lettera di Giovanni: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore».