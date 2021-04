 Ddl Zan, ieri a Roma in piazza per la legge – FOTO

Nel giorno in cui, dopo diversi rinvii, il ddl Zan viene calendarizzato alla Commissione Giustizia del Senato, alcune associazioni LGBT+ si sono ritrovate in piazza per chiedere l’approvazione immediata.

Tra le altre associazioni presenti, anche il Circolo Mario Mieli, Agedo, Di’Gay Project, Cattive ragazze, Uaar e Gaynet.

Con le manifestanti e i manifestanti, anche l’onorevole Alessandro Zan (Pd), relatore della legge alla Camera, e le senatrici Monica Cirinnà (PD) e Alessandra Maiorino (M5S). Entrambe fanno parte della Commissione Giustizia del Senato.

Ma la notizia di ieri è che il presidente della Commissione, Andrea Ostellari (Lega), si è autonominato relatore della legge. Questo non rassicura chi vorrebbe che il ddl Zan fosse approvato prima possibile e senza modifiche. Le ragioni sono note. Ostellari si è detto contrario alla legge e, da presidente, ha messo in campo tutte le misure a sua disposizione per rallentarne la calendarizzazione.

Ecco alcune foto della manifestazione di ieri.