Sinistra Italiana è il primo partito ad adottare la legge sull’uguaglianza delle famiglie

Appuntamento previsto per domenica prossima, il 10 luglio alle ore 21:00. Alla Festa di Sinistra Italiana di Roma, si terrà il dibattito “Insieme per una legge per l’eguaglianza e la pari dignità familiare”. L’evento avverrà a Testaccio, in piazza Giustiniani. Il focus sarà sull’uguaglianza delle famiglie. Di tutte, arcobaleno e non. Sinistra Italiana, infatti, proporrà una legge per parificare i diritti di tutti i nuclei familiari del nostro paese.

Una legge che equipara tutte le famiglie

«L’iniziativa» si legge nel comunicato dell’event «vedrà al centro la proposta di legge delle Associazioni LGBT+ Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford che, stanche di promesse non mantenute e di compromessi al ribasso sulla pelle delle persone lgbtqia+ e delle loro famiglie, si pongono all’interno del dibattito pubblico mettendo a disposizione dei partiti un testo di legge che rappresenta la soglia minima sotto cui non sono disposte a scendere. La proposta guarda al Parlamento e alle prossime elezioni politiche». La sfida è diretta ai partiti, tutti, affinché si inserisca nel proprio programma questo provvedimento. Ad annunciarlo Marilena Grassadonia, responsabile nazionale Libertà & Diritti di Sinistra Italiana.

Grassadonia: “Sinistra Italiana primo partito ad adottare la legge”

«E sono anche orgogliosa di annunciare che Sinistra Italiana, con rinnovata convinzione, ha deciso di “raccogliere” questa sfida» dichiara ancora Grassadonia «e di inserire il testo di Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford, all’interno del proprio programma elettorale. Siamo il primo partito a farlo e spero sia l’inizio di una lungo elenco di adesioni. È impensabile che ancora oggi alla comunità lgbtqia+ siano negate tutele e diritti basilari, necessari per vivere con serenità».

Riconoscimento delle famiglie arcobaleno, “fuori tempo massimo”

Per l’esponente di SI «siamo fuori tempo massimo, soprattutto quando parliamo di bambine e bambini in carne e ossa che ancora oggi non vengono tutelate dalle leggi di questo Stato. Il prossimo Parlamento» conclude Grassadonia «dovrà assumersi la responsabilità istituzionale di dare risposte concrete alle necessità di tutti cittadini e le cittadine di questo Paese». Se ne parlerà, dunque, il 10 luglio. Insieme ad Alessia Crocini, presidente Associazione Famiglie Arcobaleno; Vincenzo Miri, presidente Associazione Rete Lenford; Monya Ferritti, presidente Coordinamento CARE; e Daniela Mazzoli, regista e scrittrice. Coordina Monica Di Sisto, giornalista dell’Askanews».