 Sentenza storica in Giappone: le coppie dello stesso sesso hanno diritto al matrimonio

Il Giappone avrà il matrimonio egualitario? Possibile, grazie alla sentenza di un tribunale nipponico cheta stabilito che le coppie dello stesso sesso hanno il diritto di sposarsi. E ha inoltre stabilito che negare tale diritto va contro la Costituzione del paese asiatico.

La sentenza del tribunale di Sapporo

Secondo i giudici della città di Sapporo, dove tre coppie – due gay e una lesbica – hanno sollevato il caso delle discriminazioni subite per le mancate licenze di matrimonio, «la sessualità così come la razza e il genere» riporta Il Post «non è una questione di preferenza individuale», mentre «il rifiuto di garantire le licenze di matrimonio alle persone omosessuali viola la premessa della Costituzione di assicurare la parità dei diritti derivanti dal matrimonio». La sentenza ha dunque stabilito che i «benefici legali previsti dal matrimonio debbano essere riconosciuti sia agli omosessuali che agli eterosessuali».

La condizione delle coppie same sex in Giappone

Grande soddisfazione tra gli attivisti e le attiviste del Giappone, che auspicano adesso un cambiamento radicale di rotta per l’approvazione del matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso. Il paese dell’estremo oriente, infatti, è l’unica nazione appartenente al G7 – e quindi l’unica grande democrazia – a non riconoscere tutele per le coppie omosessuali. In alcuni comuni sono state approvate delle ordinanze che facilitano le procedure d’affitto per le coppie same sex, ma non esiste alcun tipo di riconoscimento sui diritti civili. La sentenza può cambiare la situazione.