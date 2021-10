Da Bolzano a Palermo: in piazza contro lo stop al ddl Zan

Sono circa 44, ma l’elenco è in costante aggiornamento, le piazze che si preparano a riempirsi in questo fine settimana conto lo stop al ddl Zan. Il voto di mercoledì scorso in Senato, ha scatenato la rabbia e l’indignazione della comunitĂ lgbtqia+ che non ha intenzione di arrendersi.

Dopo le piazze stracolme di Roma, Milano, Cuneo, Varese e Vicenza di giovedì 28 ottobre, tra oggi e il 7 novembre altre 44 manifestazioni sono state convocate in tutta Italia. A Palermo, l’appuntamento coincide con il Pride.

Ecco l’elenco completo (in aggiornamento)

Le piazze di oggi

Venerdì 29 ottobre

Brescia, ore 21 in Piazza Mercato

Aosta, ore 18.45, piazza Arco Augusto

Genova, ore 18, Piazza de Ferrari

Barletta, ore 19.30, piazza Pescheria

Ferrara, ore 18.00, Piazza Municipale

Venezia, ore 17, Campo Santa Margherita

Gli appuntamenti di sabato 30

Sabato 30 novembre

Bologna, ore 12, piazza Maggiore

Udine, ore 16, piazza XX settembre

Lecce, ore 18 Piazza Sant’Oronzo

Reggio Emilia, ore 16.30 Piazza Martiri del 7 luglio

Verona, ore 18.00, piazza Bra

Monza, ore 18.15, piazza Roma (Arengario)

Cagliari, ore 15, fronte T-Hotel

Modena ore 20, piazza Sant’Agostino

Perugia, ore 19, piazza IV Novembre

Padova, ore 16.30, Palazzo Moroni, ore 16,30

Palermo, ore 15, foro Italico

Firenze, ore 16 piazza della Repubblica

Mantova, ore 16 piazza martiri di Belfiore

Pesaro, ore 15.30, piazzale della LibertĂ

Ferrara, ore 18, piazza Municipale

Taranto, ore 17.30, Piazza Maria Immacolata

Torino, ore 16 Piazza Carignano

Bolzano, ore 16, Piazza Silvius Magnago

Lecco, ore 16, Piazza Cermenati

Ancona, ore 16.30, piazza Cavour

Napoli, ore 18, Largo Berlinguer

Bari, ore 16.30, Piazza Umberto I

Reggio Calabria, ore 16, Piazza Camagna

Rimini, ore 18.30, Piazza tre Martiri

La Spezia ore 17, Piazza Del Bastione

Cremona, ore 13.30, Giardini di Piazza Roma

Pavia, ore 16, Piazza Vittoria

Rovigo, ore 16.30, Piazza Vittorio Emanuele

Frosinone, ore 17, Piazza Gramsci

Latina, ore 16, parco Falcone e Borsellino

Intra Verbania, ore 10, Piazza Ranzoni

Catanzaro, ore 17, piazza Prefettura

Merano, ore 18, via Cassa di Risparmio

Lucca, ore 15, piazzale della stazione

Piombino, ore 17, Piazza Cappelletti

Le piazze da domenica 31 ottobre al 7 novembre

Domenica 31 ottobre

Piacenza, ore 16, pubblico passeggio lato liceo Respighi

Siena, ore 10, piazza Salimben



Lunedì 1 novembre

Foggia, ore 18, piazza U. Giordano



Martedì 2 novembre

Trento ore 18, Piazza Duomo



Domenica 7 novembre

Catania, ore 17, piazza UniversitĂ