 È morto Solange, trovato senza vita nella sua casa vicino Livorno

Trovato senza vita Paolo Bucinelli, in arte Solange. Divenuto famoso come sensitivo per le sue apparizioni nei talk show in Mediaset, a cominciare da Buona Domenica, ha inoltre partecipato a molti programmi di intrattenimento e reality show, come La fattoria. Il noto personaggio televisivo è morto nella sua casa a Mortaiolo, in provincia di Livorno, molto probabilmente a causa di un malore. Non sono stati trovati, infatti, segnali che facciano pensare a un’aggressione, a un furto in casa o lesioni sul suo corpo.

La preoccupazione di un amico, poi il ritrovamento del corpo

A dare l’allarme un suo amico, che si è preoccupato perché non rispondeva più al telefono da qualche giorno. Quindi ha chiamato i vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa, trovandolo senza sensi a terra. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso: Solange era già morto al momento del ritrovamento. Avrebbe compiuto 69 anni ad aprile. Nei giorni scorsi si era recato in ospedale per un problema di glicemia, ma era poi stato dimesso e quindi era tornato a casa.

L’identità di Solange

Non sappiamo come si definisse o come si percepisse, in relazione alla sua identità sessuale. Ciò che sappiamo è solo quanto riportato on line e a questo preferiamo attenerci. «L’identità di genere di Solange è stata nel tempo oggetto di illazioni di vario tipo» leggiamo su Wikipedia. «Solange si è sposato nel 2001 con tale Veronica, di origine siciliana. Successivamente ha affermato di avere una storia omosessuale con un architetto romano».