Legge Zan: in aula al Senato di nuovo il 27 ottobre

Il ddl Zan torna in aula, in Senato. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, la conferenza dei capigruppo riunitasi oggi ha stabilito che mercoledì della prossima settimana, il 27 ottobre, l’aula di Palazzo Madama riprenderà la discussione sul testo contro le discriminazioni per genere, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità. Una decisione, sempre secondo le agenzie di stampa, votata a maggioranza.

“Sull’onda del risultato dei #ballottaggi2021 dobbiamo approvare al più presto questa legge di civiltà. Il @pdnetwork c’è” è il commento della senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del suo partito. “Ora andiamo fino in fondo, fino all’approvazione” ha twittato Alessandro Zan, deputato dem e promotore della legge.