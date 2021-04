 Legge Zan: mercoledì l’ufficio di presidenza della Commissione Giustizia

Mercoledì si tornerà a parlare della Legge Zan. L’ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato, infatti, è convocato per il 7 aprile, alle 14.

Questa volta parteciperanno anche i rappresentanti dei gruppi presenti in commissione per decidere il calendario dei lavori.

Tra gli altri provvedimenti da discutere, è in ballo anche la calendarizzazione della legge Zan, negli ultimi giorni oggetto di un acceso dibattito.

Legge Zan: ennesimo rinvio o calendarizzazione?

E’ l’ennesima volta che si aspetta l’inserimento nell’agenda della Commissione della legge contro le discriminazioni per genere, orientamento sessuale, sesso e identità di genere e contro l’abilismo. Mercoledì potrebbe, finalmente, essere calendarizzata. L’eventuale data segnerà l’inizio della discussione del testo in Commissione.

In queste ore, dal mondo dello spettacolo si sono sollevate diverse voci a favore della legge. Tra gli altri Elodie, Fedez, Paola Turci, Piero Pelù, Levante e Mahmood.