 Legge Zan: ennesimo rinvio della calendarizzazione

Con ogni probabilità, l’ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato che oggi pomeriggio avrebbe dovuto calendarizzare la legge Zan, non si terrà.

La Commissione si è riunita per discutere il ddl sull’Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza Covid, ma è stata sospesa. Nel frattempo, infatti, è iniziata la seduta d’aula a cui tutti i senatori e le senatrici sono tenuti a partecipare.

Niente ufficio di presidenza, niente legge zan

Come riporta AdnKronos, Commissione riprenderà i lavori alle 20.15, in attesa di un parere della Commissione bilancio sulla legge, appunto, sull’abilitazione per gli avvocati.

Insomma, dati i tempi, neanche oggi ci sarà la riunione dell’ufficio di presidenza. Questo significa che la calendarizzazione della legge Zan è ancora rimandata. Forse, secondo alcune fonti, alla prossima settimana.