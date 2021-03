 Ilga, Arcilesbica a rischio espulsione per le sue posizioni sulle persone transgender

Arcilesbica rischia di essere espulsa dall’Ilga – l’International Lesbian and Gay Association – per le sue ben note posizioni sulle persone transgender. È successo tutto su Twitter. Rispondendo ad un profilo che aveva sollevato il problema di certe affermazioni politiche, Ilga Europa si è così espressa: «Grazie per aver portato alla nostra attenzione queste affermazioni transfobiche. @ILGAEurope è un posto sicuro per le persone trans. È per questo che abbiamo chiesto @ILGAWORLD di rimuovere Arcilesbica come membro. Stiamo aspettando il completamento delle procedure ufficiali».

La denuncia di PornoNoblogs

Tutto nasce qualche mese fa, a dicembre del 2020. PornoNoblogs, l’utente di Twitter, ha chiamato in causa Ilga Europe chiedendo come mai l’associazione lesbica italiana fosse al suo interno nonostante le posizioni sulle persone transgender, considerate escludenti. Il 4 dicembre l’associazione rispondeva: «ILGA-Europe prende molto seriamente qualsiasi posizione anti-trans da parte delle organizzazioni membri. Questo è il motivo per cui stiamo attualmente esaminando la questione dell’adesione ad Arcilesbica, come faremmo per qualsiasi altro membro in situazioni simili».

Il tweet di Ilga su Arcilesbica

Quindi, in occasione dell’8 marzo. PornoNoBlogs è tornato sull’argomento, riportando un articolo. Lo stesso rimanda ad una condivisione sulla sua pagina ufficiale in cui Arcilesbica si era espressa ancora con affermazioni discutibili sulle persone transgender. «Qual è la vostra posizione ufficiale al riguardo?» chiedeva l’utente di Twitter. La risposta non si è fatta attendere. E quindi è arrivata la richiesta di rimuovere ufficialmente l’associazione italiana dai membri di Ilga.