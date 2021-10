 Elezioni, Gualtieri vs Michetti: impietoso confronto sui diritti civili – VIDEO

Ultimo giorno di campagna elettorale per i ballottaggi in cui si sceglieranno i sindaci di alcune città. Tra queste, Roma e Torino (ne abbiamo parlato qui) sono quelle che richiamano di più l’attenzione e i cui risultati potrebbero avere anche un peso a livello nazionale.

Nella Capitale si contendono il ruolo di sindaco Roberto Gualtieri per il centrosinistra ed Enrico Michetti per il centrodestra. Al primo turno, il candidato del centrodestra si è piazzato primo con il 30,14% dei voti, mentre l’avversario è arrivato secondo con il 27,03%. Una partita tutta aperta, insomma, in cui faranno la differenza i voti presi dagli altri candidati, specialmente da Virginia Raggi, la sindaca uscente arrivata quarta, e da Carlo Calenda.

Ieri SkyTG24 ha messo a confronto Gualtieri e Michetti con una serie di domande sul programma per Roma e la loro visione della città. Tra le altre domande, anche una che riguardava i diritti civili nella Capitale. Ad entrambi è stato dato solo un minuto per la risposta.

Michetti non risponde

Evasiva la risposta di Michetti che ha parlato di Roma inclusiva perché “centro della cristianità”. Il candidato del centrodestra ha poi riferito un episodio in cui alcuni suoi amici spagnoli si sono detti soddisfatti per non avere pagato il biglietto dell’autobus per un’intera settimana di soggiorno a Roma.

Sostanzialmente, quello che è stato ribattezzato “il tribuno” non ha risposto alla domanda.

Gualtieri ha parlato di lotta alle discriminazioni contro la comunità LGBT+, di un ufficio dedicato alle politiche sull’inclusione, da studiare insieme alla comunità e di formazione del personale dell’amministrazione capitolina.

Ricordiamo che si vota domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15.

Gualtieri e Michetti: il video