 Gestazione per altri: Israele apre a single e a coppie dello stesso sesso

Si estende alle coppie same sex e alle persone single la possibilità di ricorrere alla gestazione per altri. Entro i prossimi sei mesi, infatti, secondo quanto riporta Jerusalem Post, le coppie omosessuali e i padri single potranno usufruire del processo di maternità surrogata in Israele, dopo la sentenza dell’Alta Corte di giustizia che domenica scorsa ha stabilito l’incostituzionalità del divieto per legge di queste categorie.

Tutto nasce da una coppia che ha fatto ricorso allo Stato, per essere stata esclusa dalla possibilità di ricorrere alla gestazione per altri. L’Alta Corte ha stabilito, dunque, un risarcimento di 30.000 shekel (7.700 euro circa) dei due uomini per le spese legali.

Alla legge che regolamentava la Gpa non potevano offrire proprio le coppie dello stesso sesso e le singole persone. Ma la corte ha ritenuto questa norma incostituzionale. E dopo vari tentennamenti da parte della Knesset – anche a causa della pandemia – è arrivata finalmente la sentenza. Che si accoda ad altre normative per la tutela dell’omogenitorialità.