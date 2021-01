 Gaffe di Linus: “Harry Styles? Era gay, è guarito”. Ma era una battuta e chiarisce

Piccola gaffe per Linus, che a Deejay chiama Italia ha parlato di Harry Styles, scivolando su una battuta in verità male interpretata: «Ci sono anche anche molte interpretazioni sulla sua sessualità» ha dichiarato, durante la puntata. «Dicono che è guarito. Sto scherzando anche su questo, ovviamente. E dicono che stia con Olivia Wilde. Lei faceva Tredici in Doctor House». Battuta, sì, che però non è stata ben compresa dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, che così hanno protestato sui social.

Il chiarimento di Linus

Protesta che ha portato il presentatore a un doveroso chiarimento: «A proposito del “è guarito”. Chi ha ascoltato questa mattina avrà sentito anche che ho aggiunto ridendo, molto chiaramente, “sto scherzando”. Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede che era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile». Linus, quindi, rivendica la sua vicinanza alla comunità Lgbt+: «Proprio la scorsa settimana abbiamo parlato di un medico italiano che avrebbe voluto uccidere il figlio perché omosessuale, quindi la mia, la nostra posizione la conoscete. A chi invece sta facendo polemiche pur non avendo sentito nulla (che è l’abitudine della rete) chiedo scusa lo stesso, così magari stasera dormirà soddisfatto. Fine».