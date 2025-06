Elezioni, seggi unisex: un passo avanti per il voto delle persone trans

Importante novità, per le future elezioni, che prevede i seggi unisex. Non si andrà più a votare disponendosi su due file, separate per genere. È quanto prevede il nuovo decreto legge per le elezioni, approvato in via definitiva alla Camera. Una misura di buon senso e di civiltà, per le persone transgender e alle persone non binarie. Che potranno recarsi alle urne senza dover subire outing o dover fare coming out forzati.

Seggi unisex e voto transgender

Cecilia D’Elia, senatrice dem e prima firmataria della proposta, ha dichiarato: «Sulle liste separate superiamo una regola anacronistica che poteva essere anche fonte di discriminazione per persone non binarie o in transizione», come riporta l’Ansa. «Inoltre» si legge ancora «per le donne coniugate o vedove non dovrà essere più indicato anche il cognome del marito». In passato diverse associazioni Lgbtqia+ avevano denunciato la difficoltà per le persone con i documenti non conformi al genere di elezione di andare a votare. Adesso questo problema viene meno.

La senatrice auspica che la normativa sia operativa già per i referendum dell’8 e del 9 giugno, indetti dalla CGIL che prevedono la cancellazione del jobs act e che facilitano l’acquisizione della cittadinanza per la popolazione migrante stabilmente residente nel nostro paese.