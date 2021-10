Ddl Zan, movimento Lgbt+ unito: “Rispettare gli impegni e votare la legge”

Si surriscalda il clima in vista della ripresa dei lavori al Senato per il ddl Zan. Dopo l’appello del mondo femminista a sostegno della legge, arriva il comunicato congiunto del movimento Lgbt+ italiano, che si schiera unito e compatto per l’approvazione del provvedimento. Ecco cosa dichiarano le realt√† arcobaleno italiane nel loro documento.

Cosa chiedono le associazioni

Domani 27 ottobre l‚Äôaula del Senato si pronuncer√† sulla richiesta di non passaggio alla discussione degli articoli. Il nostro appello alla Presidente del Senato ed alle senatrici ed ai senatori √® di votare a scrutinio palese, ovvero di non sottrarsi alla discussione ed alla responsabilit√† di dare finalmente al Paese una norma di civilt√† presente in tutta Europa.¬†La ripresa dei lavori sul ddl Zan trova il movimento unito nel ribadire che nessuna ulteriore modifica o compromesso √® pi√Ļ accettabile. Di chi ha paura la politica?

Chiediamo a tutte le senatrici ed i senatori, di ogni schieramento di non escludere proprio le migliaia di persone transgender, non binarie, che sono fra le pi√Ļ esposte alla violenza. Questo √® quel che avverrebbe togliendo dalla legge l‚Äôespressione ‚Äúidentit√† di genere‚ÄĚ. Inserire ‚Äúomofobia e transfobia‚ÄĚ, come propongono alcuni, renderebbe inoltre la legge inefficace, a rischio di incostituzionalit√†, rendendola incompatibile con gli attuali 604 bis e ter, il dispositivo dell‚Äôex Legge Mancino-Reale. Chiediamo inoltre di mantenere in tutte le scuole la celebrazione della giornata del 17 maggio, che si celebra da anni in tutta Europa ed √® un presidio minimale di educazione al rispetto e alla diversit√†.¬†(L’articolo continua dopo l’immagine)

Una manifestazione a sostegno della legge

Il movimento unito per il ddl Zan

Questa legge tutela persone in carne ed ossa, le persone LGBTQIA+, tutte le donne, le persone disabili, nonch√® chiunque possa essere considerato ‚Äúdiverso‚ÄĚ ed essere bersaglio dell‚Äôodio motivato da sesso, genere, orientamento sessuale, identit√† di genere, disabilit√†. Non ha quindi senso inseguire ulteriori improbabili compromessi privi di ogni garanzia politica con chi non ha mai voluto questa proposta di legge.¬†

Chiediamo a tutti coloro che si erano espressi favorevolmente alla Camera di rispettare gli impegni presi e a coloro che si erano opposti di riconsiderare il loro voto. La nostra societ√† √® ormai pi√Ļ avanti della nostra classe dirigente ed ha dimostrato di essere lontana dall‚Äôestremismo dei movimenti omofobi e oscurantisti. La maggior parte della popolazione √® favorevole all‚Äôapprovazione di questa legge e ha capito che non toglie diritti e libert√† a nessuna persona, ma aggiunge tutele necessarie integrando le norme che gi√† puniscono l‚Äôodio razziale, etnico, nazionale e religioso.¬†

Le realtà firmatarie

AGEDO РAssociazione Genitori Parenti e Amici di persone LGBTI 

ALFI РAssociazione Lesbica Femminista Italiana 

ARC РCagliari 

Arcigay РAssociazione LGBTI+ Italiana 

Associazione LGBT+ Quore 

Cammini di Speranza РAssociazione persone cristiane LGBT+ 

C.C.O. Mario Mieli 

CILD РCoalizione Italiana Libertà e Diritti civili 

CondividiLove 

Coordinamento Torino Pride 

EDGE 

Famiglie Arcobaleno 

Gaynet РFormazione e Comunicazione sui temi LGBTI 

I sentinelli di Milano 

Mixed LGBTI 

MIT Movimento Identità Trans 

NUDI РNessuno Uguale Diversi Insieme 

La Tenda di Gionata ODV 

Lesbicx 

Omphalos LGBTI 

Polis Aperta 

Rete Genitori Rainbow 

Rete Lenford РAvvocatura per i diritti LGBTI+