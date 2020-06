“Ci sono bandiere arcobaleno dappertutto”. E’ così che Francesco Zaccagnini racconta a Gaypost.it di come Campo, la frazione di San Giuliano Terme (Pisa) dove vive con la sua famiglia, ha raccolto l’invito del sindaco.

Dopo l’incendio della bandiera arcobaleno appesa fuori dalla stanza del figlio di 3 anni di Francesco e di suo marito, infatti, sono piovute le dimostrazioni di solidarietà.

Tra queste, l’invito del sindaco a tutto il paese ad appendere bandiera arcobaleno dalle finestre.

E così è stato: Campo, oggi, è un fiorire di vessilli Rainbow.

“Siamo felici di questa risposta – dice Zaccagnini a Gaypost.it -. Non abbiamo mai avuto problemi né qui né altrove, ma l’incendio dell’altra notte non deve passare sotto silenzio”.

“Dall’Anpi, al Toscana Pride e Famiglie Arcobaleno, dalle istituzioni locali ai nostri vicini e compaesani – conclude Zaccagnigni – tutti ci sono accanto”.

Ecco alcune immagini delle bandiere che sventolano dalle case di Campo.