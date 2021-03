 Altrisguardi Altrimondi, la rassegna fatta in DAD che parla di corpi, sogni e identità

È cominciata ieri la rassegna on line di cinema, musica e di arti visive Altrisguardi Altrimondi ideata da Big Sur e realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MiBACT e Ministero dell’Istruzione. La rassegna ha visto la partecipazione attiva di 39 studentesse e studenti di due licei di Lecce e Catanzaro. Il percorso si è svolto nel corso di quattro mesi, interamente attraverso la didattica a distanza (Dad) e ha stimolato riflessioni sulle discriminazioni di genere, le tematiche Lgbt+, il bullismo e altri temi d’attualità. Lo sguardo adolescente si è posato sulle diverse realtà del mondo, seguendo la traccia di tre parole-chiave: corpi, sogni e identità. Per accedere alla rassegna si può andare sul sito dell’evento.

Il programma della rassegna

L’inaugurazione della rassegna si è tenuta ieri, con i saluti istituzionali e con l’omaggio a Valentina Pedicini, regista e sceneggiatrice pugliese di grandissimo talento, prematuramente scomparsa lo scorso novembre. Oggi e domani, invece, si potrà assistere alla visione di cortometraggi e fiction sotto il tema di “sogni” e “identità”: per sabato 6 marzo dalle 18.30sono in programma Pepitas di Alessandro Sampaoli, Il pianeta dei calzini spaiati di Emiliano Pepe, Birdlime di Evan DeRushie, Due piedi sinistri di Isabella Salvetti. Invece domenica 7, sempre allo stesso orario, sarà possibile vedere Hair Love di Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr., Bruce W. Smith; In her shoes di Maria Iovine, Il Magnifico sette di Paolo Pisanelli e a chiudere il pluripremiato I hate pink di Margherita Ferri.

La sezione musicale e di arti visive

E non solo cinema: nella sezione Musica, a cura di Fuck Normality Festival, è possibile navigare tra le interviste di artisti emergenti quali Any Other (Adele Altro), Andrea Mangia, conosciuto anche come Populous e Mattia Barro, in arte Splendore, membro del collettivo Ivreatronic. Molto ricca anche la sezione Arti Visive, dove sono presenti le gallery con Videoconferenze dall’Altrove, a cura di Altrove Festival, con nove autoritratti realizzati utilizzando la funzione ‘sfondi’ delle piattaforme per la didattica online.

E ancora DA DA DAD – Quello che non si vede, condotto da Big Sur, «un progetto fotografico che ritrae e “mette in scena” l’intimità dello spazio domestico e della postazione da cui i giovani seguono la didattica da casa». E, ancora, Altriracconti a cura dell’attivista Gianluca Rollo, che mette al centro le voci e gli sguardi degli studenti e la loro visione sul mondo attraverso una serie di interviste, realizzate in videochiamata.

Il messaggio dell’iniziativa

«Altrisguardi Altrimondi è un’occasione per raccontare vissuti, emozioni e sogni di un gruppo di adolescenti attraverso il cinema, la musica e le arti visive» possiamo leggere sulla scheda di presentazione del progetto. «Un’immersione nelle loro idee e riflessioni su quello che ci circonda, sulla vita e le sue sfumature, sull’identità in trasformazione, sulla fluidità delle cose, sui cambiamenti del tempo e dello spazio attorno a noi». Un’indagine, ancora, «sulla surreale sospensione che la pandemia ha portato nelle loro vite, sulla scuola e quello che è e potrebbe essere, sul bisogno di essere ascoltati, sulla bellezza dell’incontro».