Un coming out, quello di Alberto Matano, che parte dalla propria esperienza personale durante l’adolescenza. E dal proprio dolore. È ciò che abbiamo potuto ascoltare ieri, a La vita in diretta. Il noto presentatore è intervenuto, a strascico del dibattito sulla bocciatura del ddl Zan, dopo un servizio sui casi di violenza contro le persone Lgbt+.

Quindi, visibilmente emozionato, ha chiosato: «Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto».

Il video del coming out di Alberto Matano

Ecco cosa ha detto Alberto Matano, nel video condiviso sui socia. Parole, le sue, accompagnate dalla commozione e che riproponiamo nel video che segue.