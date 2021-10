Torna l’Agender 2022, con un nuovo incredibile look

Torna come ogni anno l’Agender di Gaypost.it. E anche per il 2022, come negli anni passati, si è scelto un tema che parte dal qui ed ora per volgere uno sguardo verso il futuro.

La nuova Agender 2022

Veniamo infatti da due anni molto difficili, in cui abbiamo messo in discussione il nostro modo di vivere, in cui sono cambiate radicalmente le nostre abitudini e in cui l’idea cha abbiamo di noi – e del nostro incedere nel tempo – ha subito un mutamento radicale.

Agender 2022: perché il pavone?

Sentiamo, oggi più che mai, l’esigenza di riagganciarci alla parte più vera di noi e di attraversare un nuovo inizio che sia di rinascita.

Abbiamo scelto, perciò, di decorare la copertina della nostra nuova Agender con il disegno della coda di un pavone. Simbolo della bellezza, quella della parte più vera di noi con cui vogliamo entrare nuovamente in contatto. Ma simbolo, anche, di trasformazione e rinnovamento. Un modo originale per auspicare un nuovo anno che sia una vera “ripartenza”.

Per quest’anno, vi proponiamo dunque un’agenda da borsa giornaliera (formato 11*17 cm). Decorata a mano su tessuto di cotone grezzo. Potrete acquistarla visitando il nostro Gender Shop.

Una buona idea sia per voi, sia come regalo per Natale.

PS: approfitta del prezzo lancio entro il 31 ottobre 2021 🚀

