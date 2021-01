 27 gennaio, cosa intendiamo esattamente per memoria? Ce lo spiega il video di Frame

Cosa intendiamo per “memoria”? In occasione della Giornata in cui ricordiamo gli eccidi perpetrati dal nazismo non solo contro gli ebrei, ma anche contro altre categorie di persone – dai triangoli rosa e neri, destinati a gay e lesbiche, ad altre categorie come testimoni di Geova, oppositori politici, rom, ecc – l’Associazione Frame ci regala un video in cui riflettere sul significato del termine.

Il video di Frame sulla “memoria”

L’obiettivo del video è molto semplice, ma al tempo stesso importantissimo: sensibilizzare su argomenti importanti, dall’inclusione sociale alla vita di comunità. Per tali ragioni, e in occasione del 27 gennaio 2021, la parola analizzata è quella di “memoria”. Proprio per stimolare una riflessione su un concetto fondamentale della nostra storia umana, collettiva e personale.

Vediamo insieme il video: