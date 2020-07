“Voglio questa legge perché” è l’appello video che le mamma e i papà di Agedo lanciano per l’approvazione del ddl Zan. Un testo che, per la prima volta in Italia, tutelerebbe le persone lgbt+ dalle discriminazioni e della violenza.

Non si può più rinviare la legge

“Noi genitori siamo dalla parte dei diritti – spiegano -. Donne e persone LGBTQI+ devono essere tutelate da discriminazioni e violenze. Non si può più rinviare: serve una Legge efficace, ORA!”.

Nel video diffuso sui social madri e padri di persone lgbt+ spiegano le ragioni che li spingono a chiedere una norma immediatamente. Sono ragioni legate, sì, al fatto di avere figli gay, lesbiche, bisex o trans. Ma sono ragioni che hanno anche a che fare con il desiderio di una società più giusta e rispettosa per tutte e tutte.

Ecco l’appello: