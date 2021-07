 Le “Vite al confino” degli arrusi: ricordando la persecuzione fascista dei gay siciliani

Un percorso artistico per ricordare i quarantacinque omosessuali di Catania (o arrusi) mandati al confino durante il fascismo. Si inaugurerà domani – 12 luglio – a Cefalù, l’evento Vite al confino, a partire dalle ore 18:00 al museo Mandralisca. L’appuntamento si articolerà nella proiezione di un video, una rappresentazione teatrale e una mostra fotografica.

L’attività del questore Molina

La storia è nota. Come riporta il quotidiano La Sicilia, i detenuti omosessuali confinati furono arrestati da Alfonso Molina, all’epoca questore di Catania. Il quale ebbe a dire: «La piaga della pederastia in questo capoluogo tende ad aggravarsi e generalizzarsi perché i giovani, finora insospettati, ora risultano presi da tale forma di degenerazione sessuale sia attiva che passiva… Ritengo pertanto indispensabile, nell’interesse del buon costume e della sanità della razza, intervenire con provvedimenti più energici perché il male venga aggredito e cauterizzato nei suoi focolai. A ciò soccorra, nel silenzio della legge, il provvedimento del Confino di Polizia, da adottarsi nei confronti dei più ostinati».

Gli “arrusi” sotto il fascismo

Gli eventi in programma sono i seguenti, come riporta il quotidiano: un video e i disegni dell’artista Pupi Fuschi; e poi «una rappresentazione teatrale dell’attore Vincenzo Crivello (accompagnato dai pupi della memoria di Angelo Sicilia e Giuseppe Quolantoni)» nonché «la mostra fotografica L’isola degli arrusi, 1939 di Luana Rigolli». Il termine arrusi, appunto, identificava nella città etnea gli omosessuali maschi. «Con lo scoppio della guerra, nel 1940» apprendiamo ancora «furono rimandati a casa e il confino commutato in un’ammonizione di durata biennale». L’evento vuole ricordare questa storia. Una storia di ingiustizia. Una storia di fascismo e violenza.