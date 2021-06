 Vandalizzata stazione metro rainbow, a Roma: è durata un giorno

Non è durata nemmeno un giorno la stazione metro rainbow inaugurata a Roma, in occasione del Pride Month. L’iniziativa è stata resa possibile da Netflix, con una installazione alla fermata Colosseo, vicino la Gay Street. Iniziativa che ricorda – tra l’altro – la fermata di Porta Venezia, a Milano. Eppure c’è chi non ha gradito l’omaggio alla comunità Lgbt+ della capitale. A tal punto che la decorazione arcobaleno che ricopriva le pareti è stata strappata a forza. «Un giorno. È durata un giorno» è l’amaro commento di un utente di Twitter, JustMarco.

La metro rainbow ritornerà

L’installazione – riporta TPI – sarà comunque ripristinata, a dispetto di chi non l’ha vista di buon occhio. La metro rainbow tornerà a colorare la capitale. E proprio questa settimana, inoltre, tornerà il Roma Pride per le strade della città dopo ben due anni. Le attività di piazza, infatti, sono state bloccate dalla pandemia. Il covid-19, insomma, non ha fermato né gli omofobi, né la voglia del popolo arcobaleno di tornare a lottare per i propri diritti.