Umbria Pride, il mese di giugno all’insegna dell’arcobaleno

In attesa del Pride Month, le associazioni Lgbt+ del territorio umbro entrano nel vivo con un ricco cartellone di eventi, dibattiti e intrattenimento. Sia nel capoluogo, sia nelle altre città, con una serie di appuntamenti che regaleranno alla comunità locale, Lgbt+ e non.

Gli eventi culturali dell’Umbria Pride

Si partirà dal 9 giugno, al Circolo Arci Sant’Erminio (Perugia) con una serie di laboratori su diverse tematiche intersezionali: pornografia e rappresentazione dei corpi, solidarietà inter-specie, disabilità. Quindi il 12 giugno il coro Omphalos Voice ospiterà, nella suggestiva Sala dei Notari, due cori internazionali direttamente da Inghilterra e Irlanda. Sabato 17 giugno, quindi, si terranno due eventi: a Terni con un’anteprima del Pride in Piazza della Repubblica. E a Perugia, in collaborazione con Polo Nerd, per la presentazione del gioco di ruolo “Vivi Stonewall e altre storie”.

Tra letteratura e intrattenimento

Il logo dell’Umbria Pride

Per quanto riguarda il versante letterario, sono due gli appuntamenti da tenere a mente: il 20 giugno alla Sala della Vaccara (Perugia) ci sarà la premiazione del Concorso Letterario Omphalos. Mentre venerdì 23 giugno, presso la libreria PopUp, si terrà la presentazione di Queer. Storia culturale della comunità LGBT+ con l’autrice Maya de Leo.

Tra i momenti di intrattenimento ricordiamo: domenica 18 giugno ai Giardini del Frontone (Perugia) con Stand Up Pride, mercoledì 21 giugno a Foligno al Circolo Arci Subasio con l’AperiPride e, infine, venerdì 23 giugno con la Mezzanotte Arcobaleno in tutto Corso Garibaldi. Per concludere con il grande corteo dell’Umbria Pride si terrà invece sabato 24 giugno. Il concentramento sarà alle ore 15 a Piazza Fortebraccio per concludersi in piazza IV Novembre.

Come sostenere l’Umbria Pride

«L’Umbria Pride» riporta il comunicato stampa «è organizzato interamente dalle associazioni LGBTQIA+ del territorio umbro (Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Agedo e Amelia Pride) e sostenuto da una serie di partner commerciali che hanno scelto di sostenere. È stato lanciato anche un crowdfunding per permettere ad ogni persona di donare anche una piccola cifra per supportare la costruzione di questo importante evento per tutta la comunità regionale».