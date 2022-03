Ucraina, militanti Lgbt+: “Temiamo di finire nei campi di sterminio”

Il Nash Mir Center è una piccola associazione Lgbt+ che si trova a Kiev, in Ucraina. Da quando è cominciata la guerra, la situazione per la comunità arcobaleno nel paese slavo è decisamente peggiorata. Al punto tale che si paventa una pericolosa escalation omofoba che potrebbe portare i russi a eliminare, anche fisicamente, le persone Lgbt+ nei campi di concentramento. È quando si apprende dal sito britannico Pink News, che ha intervistato un attivista del Nash Mir Center.

La situazione delle persone Lgbt+ in Ucraina

«La nostra organizzazione è piuttosto piccola, solo cinque persone nel gruppo e circa 12 attivisti in tutto il paese» dichiara un rappresentante della comunità Lgbt+ ucraina, Andriy. Come innumerevoli altri ucraini, il giovane è stato separato dai suoi cari dalla guerra, ricorda ancora Pink News. «Il suo ragazzo» apprendiamo «vive attualmente a Leopoli, dove ha una famiglia, il che significa che i due non sono in grado di vedersi».

Una manifestazione a favore dell’Ucraina

«L’invasione è devastante per il popolo ucraino» leggiamo ancora «e la guerra sta distruggendo la vita delle persone. Per la comunità Lgbt+ del paese, la guerra è stata un colpo scioccante per una serie di ragioni. Uno di questi è che negli ultimi anni le cose sono andate gradualmente migliorando per la loro comunità in Ucraina. Se la Russia dovesse esercitare il controllo sulle loro vite, le associazioni temono che quelle libertà conquistate a fatica sarebbero nuovamente minacciate. «Dal 2014, ci sono stati progressi significativi sui diritti LGBT+ in Ucraina, ed è positivo. Ora siamo davvero molto diversi dalla Russia» afferma Andriy.

«Cinque anni fa, i rapporti sociologici affermavano che l’80% degli ucraini non sosteneva le persone Lgbt+, o almeno non voleva vedere il pride. L’anno scorso è stata posta la stessa domanda ed è stata negativa per il 56%, quindi è un aumento significativo dell’accettazione. Crediamo che ci sia un progresso lento ma costante» afferma ancora l’attivista. Ma l’invasione russa rischia di cancellare questi timidi progressi.

Il pericolo dell’invasione russa e i timori delle associazioni internazionali

«È difficile immaginare che dovremo fare i conti con il cosiddetto “mondo russo”, le sue leggi e la sua moralità, che sono rivolte contro le persone Lgbt+”» ha spiegato ancora. «È molto probabile che gli attivisti Lgbt+ finiscano nelle liste dei campi di concentramento o di sterminio». Una prospettiva che ricorda tristi e inquietanti precedenti, a discapito di una comunità minoritaria.

Timori condivisi dai diversi gruppi Lgbt+ internazionali. I quali hanno espresso preoccupazione per la comunità arcobaleno in Ucraina, dall’inizio dell’invasione il mese scorso. «Alcune donne trans non sono state in grado di mettersi in salvo» ricorda Pink News «perché hanno il contrassegno di genere sbagliato sui loro passaporti, mentre altre persone queer hanno espresso timori sull’impatto che qualsiasi influenza russa potrebbe avere sui loro diritti e sulla libertà». Un altro argomento, a ben vedere, a favore della pace e della fine delle ostilità nel paese dell’Est d’Europa.