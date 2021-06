 Torna il Roma Pride, nonostante il covid-19: “Il percorso per i diritti non si può fermare”

È tempo di Roma Pride. Che torna nella capitale, in questo fine settimana. Un’edizione diversa, per il covid-19. «A causa delle restrizioni dovute alle misure di contenimento» dichiarano le realtà organizzatrici «la manifestazione del Roma Pride si svolgerà senza palco né carri». Quella che viene definita «una soluzione di compromesso ma che permetterà a chiunque voglia di partecipare con il proprio corpo e con l’orgoglio che da sempre contraddistingue la comunità. L’evento terminerà a Piazza della Repubblica nel tardo pomeriggio».

Tornare in piazza con il Roma Pride

Il Coordinamento Roma Pride, si legge nel comunicato ufficiale, «non ha smesso di lavorare alla costruzione di questa edizione per non lasciare che gli spazi lasciati vuoti dalla pandemia fossero riempiti dall’ignoranza, dal pregiudizio e dalle tante fake news che in questo periodo stanno gettando sale sulle ferite di una comunità troppo spesso messa sotto attacco».

Si scenderà in piazza per la riaffermazione delle proprie identità e «per ricordare alla società civile e alla politica che il percorso verso l’emancipazione e la parità di diritti non si può fermare» dichiara Claudio Mazzella, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride. «Non siamo disposti» prosegue la nota «a tollerare ingerenze sulla dignità delle nostre relazioni affettive sociali e familiari, che pretendiamo uno stato laico che dia una risposta concreta alle nostre esigenze e che sappia distinguere odio e libertà di opinione».

La Gay Croisette

E oltre alla tradizionale parata, «a partire da giovedì 24 giugno fino a domenica 27 giugno tornerà anche l’appuntamento con La Gay Croisette, l’evento che caratterizza la settimana del Pride con la direzione artistica di Diego Longobardi». Un programma ugualmente ricco e interessante, nonostante le restrizioni. «Caratterizzato da dibattiti politici in cui si alterneranno tra le varie persone Monica Cirinnà, Vladimir Luxuria, Marilena Grassadonia, ai momenti più di intrattenimento con Daniele Gattano, Silvia La Monaca, Daniele Fabbri, Alessandro Guida e Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino del film Maschile Singolare, il cast di Muccassassina, le Karma B. e tantissim* altr* ospiti».

La Gay Croisette si trova al Brancaccino Open Air in via delle Terme di Traiano 4. L’ingresso «sarà gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-COVID 19 con accesso consentito fino al raggiungimento della capienza massima».