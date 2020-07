 Tor Sapienza, Roma: trovato corpo senza vita di donna transessuale

È stato trovato il cadavere di una donna transessuale brasiliana, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Il corpo senza vita della giovane donna – aveva trentasei anni – si trovava in una zona buia del quartiere. A trovare la giovane un connazionale che passava da lì con la sua macchina. L’uomo ha urtato qualcosa, nell’oscurità, pensando inizialmente a un cumulo di rifiuti. Quindi si è reso conto, scendendo dal veicolo, che si trattava di una persona.

Il guidatore ha subito chiamato le forze dell’ordine. Al momento dell’incidente, la donna era già morta. Per questa ragione e per il sollecito intervento, i carabinieri non hanno posto in stato di fermo il brasiliano. La sua posizione resta, comunque, al vaglio degli inquirenti. Il medico legale ha predisposto un’autopsia per capire le cause della morte della donna. Non si sa, al momento, se sia stata uccisa o se sia morta per un malore. Il corpo presenta graffi e segni di violenza, ma probabilmente riconducibili al fatto di essere stata investito accidentalmente.