 Taglio corto, on line la rassegna di cortometraggi che parla di storie e vicende Lgbt+

Si chiama Taglio corto ed è una rassegna gratuita di cortometraggi on line che dal 2 al 6 settembre sarà disponibile su Vimeo. I corti sono stati selezionati dal Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema LGBTQ. Scopo dell’iniziativa è quella di «raccontare – con il linguaggio cinematografico e per la prima volta assieme – le storie, le vicende e i personaggi di quel variegato mondo che ruota attorno alle differenze legate agli orientamenti sessuali e alle identità di genere».

Come visionare i cortometraggi

Per visualizzare i cortometraggi, si potrà accedere – solo per il territorio italiano – da Vimeo (clicca qui). «La visione» informano le realtà organizzatrici «è gratuita: sulla pagina Vimeo on Demand appare il costo di 5 euro ma viene applicato automaticamente uno sconto che lo azzera (promo code)». Si ci potrà registrare sulla piattaforma, nella quale verranno chieste i propri dati, «e cliccare “Join with email”». Oppure, sarà possibile registrarsi «direttamente tramite Facebook o Google». Si consiglia «di togliere la spunta a “I agree….” preselezionata».

I cortometraggi in rassegna

Questa la lista dei cortometraggi:

Is Your Teen a Homosexual? di Tamara Scherbak (Canada 2018, 6′) v.o. inglese, sott. italiano

Pink Boy di Eric Rockey (USA 2015, 15′) v.o. inglese, sott. italiano

Amateur di Simone Bozzelli (Italia 2019, 15′) v.o. italiano, sott. inglese

Marguerite di Marianne Farley (Canada 2017, 19′) v.o. francese, sott. italiano

Un’ultima volta di Charlie Carlotta Benedetti (Italia 2018, 23′) v.o. italiano

The Plunge di Simon Ryninks (Regno Unito 2018, 10′) v.o. inglese, sott. italiano

Juck di Olivia Kastebring, Julia Gumpert, Ulrika Bandeira (Svezia 2017, 17′) v.o. svedese, sott. italiano

Pepitas di Alessandro Sampaoli (Italia 2018, 8′) v.o. italiano, sott. inglese

The Drum Tower di Popo Fan (Cina 2018, 18′) v.o. cinese, sott. italiano.

Le date dei festival del cinema Lgbtq

Le seguenti realtà fanno parte del Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema LGBTQ. Riportiamo le date in cui si svolgeranno i singoli eventi: