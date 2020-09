 La statua Marsha P. Johnson sostuirà quella di Cristoforo Colombo

Marsha P. Johnson avrà la sua statua, nei pressi del municipio di Elizabeth, la città che le ha dato i natali, in New Jersey. E non solo: il monumento sostituirà quello già presente di Cristoforo Colombo, il noto personaggio storico legato alla scoperta dell’America. La decisione è stata presa dopo una petizione on line, che è stata sottoscritta da oltre 160.000 firme. Notizia storica perché per la prima volta un riconoscimento del genere va ad una drag queen, un’attivista Lgbt+ e una delle personalità di primo piano della lotta per la liberazione sessuale della comunità arcobaleno negli Stati Uniti.

Il parco e il doodle dedicati a Marsha P. Johnson

«L’annuncio dei funzionari della contea di Union, dove Elizabeth è la città più grande» si legge su Repubblica, che riporta la notizia «è stato fatto giovedì scorso». Non è la prima volta, tuttavia, che Marsha P. Johnson viene riconosciuta nel suo ruolo di attivista dalle autorità. Andrew Cuomo «il 24 agosto, in quello che sarebbe stato il 75esimo compleanno di Johnson, le ha dedicato un parco a Brooklyn, iI Marsha P. Johnson State Park, precedentemente noto come East River State Park» leggiamo ancora. E anche su Google si era visto il doodle a lei dedicato, in occasione della chiusura del Pride Month di quest’anno.