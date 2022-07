Con un verdetto emanato ieri, la Corte Costituzionale slovena legalizza il matrimonio egualitario e le adozioni per le coppie dello stesso sesso. La Corte di Lubiana, pronunciandosi su due diversi ricorsi, ha definito discriminatorie le leggi vigenti in Slovenia in tema di coppie eterosessuali e coppie dello stesso sesso.

Sì al matrimonio a prescindere dal sesso dei coniugi

Grazie alla nuova sentenza della Corte, in Slovenia, si definisce “unione coniugale” quella tra due persone a prescindere dal genere e dal sesso. Inoltre, le coppie formate da persone dello stesso sesso e sposate tra loro potranno adottare alle stesse condizioni delle coppie di sesso diverso.

Ora il parlamento ha sei mesi di tempo per adeguare le sue leggi alle indicazioni della Corte eliminando le discriminazioni contro le coppie same sex.

Italia sempre più isolata

La Slovenia è il 14esimo paese membro dell’UE a legalizzare il matrimonio egualitario, mentre sono 17 gli stati in cui è possibile se consideriamo tutta l’Europa. L’Italia rimane l’unico paese dell’Europa occidentale senza una legge che consenta a due persone dello stesso sesso di sposarsi. Non riconoscono le unioni civili né il matrimonio Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.