 Sailor Moon compie 25 anni: una mostra e un film per la guerriera che veste alla marinara

Venticinque anni e non sentirli: tanto tempo è passato da quando Sailor Moon, una delle più celebri icone Lgbt+ del mondo degli anime giapponesi, è approdata in Italia. Il 21 febbraio 1995 (siamo già a venticinque anni e sei mesi, in verità) ma indelebile è la traccia lasciata dall’eroina che veste alla marinara nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Per questa ragione, dal prossimo autunno si prevedono due importanti incontri per celebrare Usagi e le sue compagne di lotta.

La mostra al Mufant di Torino

Dal 19 settembre al 10 gennaio, infatti, al Museo del Fantastico di Torino (Mufant) si terrà la mostra Sailor Moon: 25 anni in Italia. La mostra, come apprendiamo dal sito del Mufant, «sarà inaugurata sabato 19 settembre nell’ambito di Loving the Alien Fest, tre giorni di incontri ed eventi all’aperto nel piazzale antistante il museo – il Parco del Fantastico – dedicati al Fantastico a 360°, fra fantascienza, fantasy e horror». E come dichiara Leone Locatelli, il curatore della mostra, sul suo sito, «in esposizione» non vedremo «solo giocattoli e materiale scolastico italiano, ma anche una parte del merchandise uscito per l’anniversario giapponese: oggetti magici, bambole e figure». E ancora: «In linea con le tematiche di heroica» il progetto che segue la mostra «fra i pannelli che accompagneranno la mostra non mancheranno approfondimenti di stampo analitico e femminista».

Dalle censure dei personaggi Lgbt+ a Sailor Moon Crystal

L’anime ottenne subito un grande successo. Mediaset mandò in onda, dopo la prima stagione, anche le altre quattro, fino al primo maggio 1997, quando trasmise l’ultimo episodio. Purtroppo l’anime subì pesanti censure che interessarono, appunto, i personaggi Lgbt+ ben numerosi all’interno della storia: dai cattivi Lord Kaspar e Zachar (secondo l’adattamento italiano), quest’ultimo riproposto sotto “sembianze femminili” per giustificare la relazione omosessuale tra i due, alle due guerriere Sailor Uranus e Sailor Neptune, unite da una profonda relazione amorosa. Per il ventennale della serie, abbiamo potuto vedere Sailor Moon Crystal. Un rifacimento che segue più fedelmente il manga, prima on line sul canale Niconico, quindi in tv anche in Italia (in versione non censurata).

Il film al cinema

Ma non finisce qui. Sempre a settembre era previsto l’arrivo nelle sale cinematografiche della nuova stagione di Sailor Moon Crystal, che dal web e dalla tv sarebbe passato al grande schermo. Purtroppo l’emergenza covid-19 ha ritardato questo evento, attesissimo da milioni di fan in tutto il mondo. Il lungometraggio è stato intitolato Sailor Moon Eternal. «Il quarto arco narrativo» leggiamo in un sito specializzato «sarebbe dovuto uscire l’11 settembre come movie diviso in 2 parti per il cinema, ma è stato appunto rinviato all’8 gennaio 2021». Non resta che aspettare.