 26 giugno: torna il Roma Pride, dopo l’assenza dello scorso anno

Torna il Roma Pride. Dopo il fermo dovuto alla pandemia, nel 2020, il 26 giugno la comunità lgbt+ romana torna in piazza.

L’annuncio è comparso pochi minuti fa sulla pagina Facebook della parata stessa. Un testo di poche parole, che non scende nel dettaglio delle modalità con cui il pride capitolino si svolgerà.

Ecco il testo:

“Con l’entusiasmo nel cuore per la manifestazione di sabato a Piazza del Popolo, non potevamo aspettare oltre per dirvi che torneremo anche noi in piazza, più favolos* che mai, il prossimo sabato 26 giugno.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle regole vigenti.

Si alza il sipario sul Roma Pride!”

Roma è la prima città ad annunciare il pride del 2021.

Intanto, l’appuntamento è, appunto, a Piazza del Popolo, sabato 15 maggio per la manifestazione a sostegno del ddl Zan, in contemporanea con altre circa 50 piazze in tutta Italia.