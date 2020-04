Un video “casalingo”, cioè girato ognuno nella propria casa, ma per raccogliere fondi per la Protezione Civile per far fronte all’emergenza coronavirus. E’ l’idea alla base di #resisterò, progetto realizzato dagli artisti di GIAM, storica serata lgbt+ romana artisticamente diretta da Ezio Cristo.

Drag Queen, vocalist, ballerine e ballerini, con introdotti da Anna Chiara Marignoli, fondatrice di GIAM, hanno deciso autonomamente di produrre questo video, rigorosamente rimanendo a casa, come il periodo ci impone. E non solo per raccogliere fondi. L’intento è anche quello di trasmettere vicinanza e senso di comunità.

“Ognuno a casa sua, ognuno con i propri mezzi – spiegano dal GIAM -, ma tutti uniti per ricordare, nonostante le difficoltà, quanto è importante resistere affinché un domani, il più presto possibile, potremmo ricominciare ad abbracciarci, e quando questo succederà sarà bellissimo”.

Chi volesse aderire alla raccolta fondi può usare l’IBAN della Protezione Cvile (visibile anche nel video):

IT84Z 030690 502010 00000 66387