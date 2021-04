 Pretty Guardian Sailor Moon Eternal arriva su Netflix: è la fine di una lunga attesa

L’attesa è finita: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il lungometraggio in due parti che segue il quarto ciclo narrativo della saga della famosissima combattente che veste alla marinara, sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 giugno prossimo. Lo riporta la società statunitense sul suo profilo su YouTube, che ha diramato il video ufficiale del film.

Il ventennale di Sailor Moon

L’anime è stato prodotto, come tutte le altre stagioni, dalla Toei Animation, per la regia di Chiaki Kon. Il reboot nasce nel 2014, per il ventennale della prima uscita in assoluta di Sailor Moon, il manga nato dalla matita della fumettista Naoko Takeuchi. Durante questi anni, sull’emittente on line Niko Niko, sono andate in onda le prime tre stagioni, di tredici episodi ciascuna.

L’uscita rimandata a causa del covid-19

L’anime è il primo di due parti, come riporta il sito Tvserial.it. «In Giappone Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è uscito nelle sale cinematografiche l’8 gennaio 2021» leggiamo. «Doveva uscire nel 2020 ma in seguito alle restrizioni per il Covid, la data di debutto è stata rimandata. La seconda parte (ovviamente ancora inedita in Italia, visto che la prima parte arriva su Netflix a giugno) è uscita nelle sale giapponesi l’11 febbraio 2021».

Il promo di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Nel promo possiamo ritrovare tutte le guerriere Sailor, sia quelle del sistema planetario interno, sia quelle del sistema planetario esterno. La nuova versione è molto più simile al manga e presenta alcune differenze sostanziali, rispetto a quanto trasmesso dalle reti Mediaset negli anni ’90. La serie, ricordiamo, subì pesanti censure e rimaneggiamenti, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento sessuale di molti personaggi. Nella nuova versione, invece, ritroviamo sia i nomi originali, sia un maggior rispetto per la trama. Non resta che attendere la messa in onda e goderci la visione.