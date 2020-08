 Peperita, la pasticcera drag queen che porta l’arcobaleno a Bake Off Italia

Sul palco, in arte, si chiama Peperita. E’ una drag queen di Milano e la sua passione è la pasticceria. Per questo ha deciso di partecipare a Bake off Italia.

Dal 4 settembre prossimo Giacomo/Peperita, che è di origini pugliesi, sfiderò le altre concorrenti e gli altri concorrenti della trasmissione condotta da Benedetta Parodi su Real Time.

“Arrivo a Bake off per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quant’è bella la bandiera rainbow”, dice Pepe, Miss Drag Queen Lombardia 2017.

E’ la prima volta che una drag queen partecipa al programma e chissà che non sia anche la prima in cui vince.

Noi glielo auguriamo!

Ecco la presentazione video di Peperita: