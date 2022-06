Apre questa sera il Padova Pride Village con un concerto di Arisa: eventi fino a settembre

Apre oggi 10 giugno, alle 19.30, la XV edizione del Padova Pride Village, alla Fiera di Padova. Un fitto programma di eventi, fino al 10 settembre, riporta sulla scena la cultura, la musica, l’intrattenimento LGBT+ dopo due anni scanditi dalla pandemia.

15 anni di Pride Village a Padova

Il Padova Pride Village in un’immagine di repertorio (©Giacomo De Checchi 2018)

«Con questa sono 15. Quindici edizioni di Padova Pride Village, che dal 2008 accompagna l’estate di Padova. – dichiara soddisfatto Alessandro Zan, Fondatore del Festival -. Il ritorno alla Fiera di Padova simboleggia anche il ritorno di quello che, nel corso di queste quindici edizioni, è diventato il più grande festival LGBT+ d’Italia, aperto a tuttǝ, così come noi lo abbiamo sempre conosciuto: certamente un luogo di gioia, spensieratezza e divertimento, ma anche uno spazio di cultura e di approfondimento politico, dedicato in particolare alla battaglia per una legge contro i crimini d’odio, con un programma ricco di concerti, dibattiti e presentazioni di libri».

Ogni sera un programma diverso

Un’area esterna di 10.000 metri quadrati ospiteranno i nuovi allestimenti della kermesse. Due i palchi, uno esterno di oltre 500 metri quadrati e in grado di ospitare eventi anche in caso di maltempo, e uno all’interno, climatizzato, che sovrasterà un’area interna di quattromila metri quadrati. Inoltre, ci sarà una vasta scelta di punti ristoro, bar, ristoranti e pub.

Ogni sera un programma diverso, con protagonisti del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento e della televisione che quest’anno hanno scelto il Pride Village come palcoscenico per esibirsi, raccontarsi e far conoscere al pubblico le loro nuove produzioni.

Pride Village per tutte le etĂ

«“Si torna a casa” non è solo il claim della manifestazione, ma il sentimento che ci ha spinti a realizzare questo ritorno in Fiera – racconta Lorenzo Bosio, Direttore Artistico del Village –. Quello di quest’anno sarà un programma poliedrico dedicato a tutte le fasce di età : il pubblico adulto avrà la possibilità di godersi tutti i mercoledì delle pièce teatrali importanti, con delle prime donne del teatro italiano. Per gli amanti della musica live non mancheranno gli appuntamenti distribuiti in tutta la settimana. Il giovedì abbiamo dedicato la serata ad una platea completamente young. Il venerdì, grazie alla collaborazione con realtà LGBTQ+ di tutta Italia, il Village diventerà la casa estiva di tutto il mondo Queer italiano e internazionale. Il sabato, grande spazio dato alla discoteca con una rotazione di più di 50 dj e tantissimi ospiti internazionali. Nello spazio serale ci sarà l’incontro con moltissime personalità della musica, dello spettacolo, del costume dell’attualità . Volutamente il programma avrà delle sorprese, che sveleremo settimana dopo settimana, con ospiti molto importanti che ci verranno a trovare. Attraverso il grande intrattenimento cercheremo come sempre di portare avanti un messaggio di inclusione e di rilancio del DDL Zan».

Arisa per l’apertura di questa sera

Arisa apre il Pride Village, questa sera

Questa sera, apertura tutta al femminile. Sul palco principale a dare ufficialmente il via ci saranno Anna Dello Russo, giornalista di moda e influencer, già direttrice creativa di Vogue Japan. Insieme a lei Arisa, cantante pluripremiata e icona di una musica leggera, anticonvenzionale e provocatoria, alfiera del body positive, amata e stimata dalla comunità queer. L’artista eseguirà dal vivo i suoi più grandi successi e brani tratti dal suo nuovo lavoro “Ero Romantica”. Tra questi la sigla ufficiale del Pride Village 2022: “Agua de Coco”.

Tra gli altri nomi che solcheranno i palchi del Pride Village anche Lella Costa, Francesca Reggiani, Cristina d’Avena, Lorenzo Balducci. E ancora: la Queen Vision Tribute Band, Romina Falconi, i giornalisti francesca Fagnani e Simone Alliva, Michela Giraud, la scienziata Antonella Viola con il suo “Il sesso è (quasi) tutto”, Veronica Pivetti, Michela Murgia, Violante Placido, Francesca Michielin, Pino Strabioli.

Il 2 luglio, inoltre, si potrĂ assistere all’elezione di “Miss Drag Queen Triveneto” e il 15 luglio alle selezioni per “il gay piĂą bello d’Italia”

Da tutta Italia, il divertimento LGBT+

«Il fine settimana del Pride Village, soprattutto nella giornata di venerdì, si arricchirà di collaborazioni con tutte le realtà LGBTQI+ più importanti d’Italia. – racconta Giusva Iannitelli, Responsabile Comunicazione Padova Pride Village -. Se il nostro festival include la filosofia del divertimento estivo, ci sono diverse realtà da tutta Italia che nelle stagioni invernali portano avanti lo stesso messaggio. Nel corso delle settimane ospiteremo staff provenienti da Rimini, Roma, Torre del Lago, Milano, Napoli, Torino, Ancona, Riccione, Bologna, Trieste, Padova, Venezia e Verona».

Sono: Classic Club, GIAM, Mamamia, Club Domani – Plastic, LAeX, Anatema, LesWeek, Teekanne, Tunga, Cassero, Jotassassina, Qimanji, Muccassassina, Red, Jack, Chica, Lato B, FunkyTown, BearDoc, Hashtag Music Festival.

Il Pride Village sarĂ aperto tutte le sere (tranne la domenica) dalle 19.30 in poi. Tutte le informazioni, i dettagli degli eventi e il calendario completo su www.padovapridevillage.it.