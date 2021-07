 Omofobia a Cerignola: difende l’amico gay, calci e schiaffi contro ragazza di 14 anni

L’omofobia non colpisce solo la comunità Lgbt+, ma anche le persone eterosessuali. L’aggressione questa volta – dopo i fatti più recenti di cui abbiamo già parlato – riguarda una ragazza di quattordici anni. Riporta l’Ansa: «La madre denuncia su Facebook che la figlia […] è stata aggredita in centro a Cerignola» in provincia di Foggia. La ragione? «Lei e una sua amica» si legge ancora «hanno difeso un loro coetaneo da altri ragazzini che lo hanno insultato chiamandolo grasso e gay».

L’omofobia contro il ragazzo, poi i pugni all’amica

La donna ricostruisce la vicenda: «Mia figlia stava camminando per la strada con tre amichetti di classe» quando «improvvisamente due ragazzini hanno insultato il suo amico. A quel punto mia figlia ha tentato di chiedere ai due di smetterla. Per tutta risposta è stata strattonata e poi presa a calci e schiaffi». Sono quindi intervenute le forze dell’ordine e anche un’ambulanza. «Quando siamo intervenuti sul posto i ragazzini erano piuttosto agitati» dichiarano i carabinieri. I quali utilizzeranno quanto ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona per capire come si sono svolti i fatti.

E intanto i casi di aggressioni e insulti continuano ad aumentare. Da sabato scorso a oggi molte le segnalazioni, tra pestaggi, insulti e minacce. Il tutto mentre in Senato la legge Zan continua a essere osteggiata dalla Lega.