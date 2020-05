 Idahobit 2020: “Grazie, mia dolce, cara diversità”

Une vera e propria dichiarazione d’amore per la diversità. E’ il testo che Asia Argento legge nel video diffuso oggi dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli in occasione dell’Idahobit 2020.

Nel video, realizzato da Valerio Bellavia, l’attrice che da sempre è a fianco della comunità lgbt+,legge un testo scritto da Silvia Tassone, volontaria del Circolo.

Mia dolce, cara diversità

Cresce l’intolleranza

“Nel report condotto dalla FRA, l’European Union Agency for Fundamental Rights, pubblicato il 14 maggio scorso – ricorda il Circolo in una nota – , la percentuale della popolazione LGBT+ italiana convinta che i pregiudizi e l’intolleranza nei confronti delle persone LGBT+ siano aumentati negli ultimi 5 anni si attesta intorno al 41%”.

Una cifra superiore a quella del resto d’Europa dove, seppure alta, la percentuale si ferma a 36%.

Sempre secondo il report di FRA, oltre il 90% della popolazione LGBT+ italiana è convinta che il governo e le istituzioni non contrastino in maniera efficace le discriminazioni nei confronti della comunità LGBT+. Dati che, spiegano dal Mieli “confermano l’urgenza della legge contro l’omotransfobia recentemente ricalendarizzata per il prossimo luglio”.

Una legge, presto e bene

“Negli ultimi mesi di isolamento sociale troppe persone gay, lesbiche, bisessuali e trans sono state destinatarie di violenza e discriminazione per il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, proprio in casa, luogo in cui si era costretti a stare, senza il sollievo o l’aiuto del mondo esterno – spiega il presidente del Circolo Sebastiano Secci -. Nelle ultime due settimane, inoltre, con l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, abbiamo già registrato nuove aggressioni verbali e fisiche per le strade della nostra città!.

“Siamo soddisfatti della calendarizzazione per luglio della legge contro l’omotransfobia ma bisogna fare presto e bene – conclude -. La situazione d’emergenza che stiamo vivendo non può essere un ulteriore alibi per l’inerzia delle istituzioni, alle quali chiediamo di adempiere al proprio compito e di intervenire con decisione nella difesa di tutti i cittadini”.