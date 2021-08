 Omofobia ad Anzio, la notte di Ferragosto: aggredita coppia gay

Ancora omofobia nell’estate 2021. Erano andati ad Anzio per passare lì i festeggiamenti di Ferragosto. Un giovane di 22 anni, insieme al suo compagno. Quindi sono stati raggiunti da alcuni insulti, di stampo omofobo, da parte di un altro ragazzo. Insulti degenerati in un’aggressione vera e propria. La vittima è stata colpita da un pugno in pieno volto. Il risultato: labbro spaccato. Tuttavia, la persona aggredita non ha denunciato in questura, nonostante l’identificazione dell’aggressore.

La vittima è un ragazzo romano e al momento non sembra intenzionato a denunciare colui che lo ha picchiato. Questo nonostante l’invito degli investigatori a farlo e a farsi dare il referto dell’ospedale, per procedere con l’eventuale accusa di lesioni colpose, qualora il quadro clinico dovesse risultare grave.