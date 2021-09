 Olanda, anche i monarchi potrebbero accedere al matrimonio egualitario

Tra i primi paesi ad approvare il matrimonio egualitario, l’Olanda potrebbe essere la prima monarchia a permettere ai suoi reali di poter sposarsi con persone dello stesso sesso. Il Partito Liberale olandese (VVD), infatti, vorrebbe eliminare quella norma che impone agli eredi di rinunciare al trono in caso di “nozze arcobaleno”. La misura fu voluta nel 2000, quando Job Cohen propose di inserire tale disposizione, motivata dal fatto che da unioni siffatte non sarebbe potuto nascere nessun/a discendente per continuare la linea dinastica.

«I parlamentari del VVD» riporta il Corriere del Ticino che dà la notizia, «in seguito all’uscita di un libro sulla principessa Amalia in cui viene menzionata questa norma, hanno ora chiesto a Rutte di pronunciarsi e valutare se la disposizione è in linea con i valori dell’Olanda nel 2021. Il primo ministro ha due settimane per rispondere e chiarire se i figli risultanti da un matrimonio tra un erede al trono e un partner dello stesso sesso sono ammissibili alla linea dinastica». In data 1 aprile 2001 proprio in Olanda, per la prima volta, si sposarono alcune coppie dello stesso sesso. Fra le primissime coppie a celebrare la loro unione c’erano Frank Wittebrood e Peter Lemke.