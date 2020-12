 #NonSiamoFantasmi, la campagna per i diritti di bimbi e bimbe delle famiglie arcobaleno

È stata lanciata la campagna di Famiglie Arcobaleno #NonSiamoFantasmi, per il riconoscimento e la piena parificazione dei genitori nelle coppie omogenitoriali. Campagna che si avvale di un bellissimo e toccante video, in cui un personaggio coperto da un lenzuolo bianco, interpretato da Annagaia Marchiorio accompagnauna bambina, nell’arco della giornata. «Dove lo Stato vede un fantasma» recita la voce fuori campo «Gaia vede la sua mamma».

«In Italia esistono migliaia di Famiglie Arcobaleno composte da genitori Lgbti+, coppie, single o separati». Così leggiamo nel testo di accompagnamento del video. «Famiglie che come le altre, si basano su responsabilità, impegno quotidiano, rispetto e amore. Quello che manca però sono i diritti per i minori. Infatti anche se due genitori decidono insieme di avere figli, insieme li accolgono, accudiscono, nutrono, cullano e coccolano, per la legge italiana soltanto uno dei due risulta genitore». L’associazione chiede dunque il riconoscimento giuridico per «entrambi i genitori delle Famiglie Arcobaleno». Affinché lo Stato riconosca pieni diritti e tutele per i figli e le figlie delle coppie dello stesso sesso.

Per aderire alla campagna, si può firmare la petizione su Allout (clicca qui).