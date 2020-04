 Musicultura 2020, H.E.R. in finale con “Il mondo non cambia mai” [VIDEO]

Torna dopo diciannove anni, al Festival della Canzone Popolare e d’Autore. Nel 2001 aveva ottenuto il secondo posto, di certo un ottimo posizionamento. Tanto tempo fa e una vita completamente diversa. Sì, perché Erma Castriota, in arte H.E.R., nel frattempo, si è reinventata e non solo artisticamente: dopo un percorso lungo quasi un ventennio, l’artista torna sulla scena dopo una transizione e un nuovo percorso musicale. E così la ritroviamo tra i sedici finalisti del concorso Musicultura 2020, a cui partecipa con l’etichetta Joseba Publishing.

Il coraggio di essere se stessi

H.E.R. partecipa all’edizione del 2020 con un brano intitolato Il mondo non cambia mai, di cui è anche autrice. «Un testo che non lascia spazio all’immaginazione, a favore di un messaggio chiaro che grida al cambiamento» si legge nel comunicato di presentazione dell’artista. Un cambiamento, prosegue la nota, che deve essere fortemente presente «nella testa, nelle abitudini, nel coraggio di essere se stessi. Un cambio di prospettiva necessario per un mondo nuovo nel segno dell’inclusione». Non è un caso che la frase simbolo dell’intera canzone reciti: «Io con quelli come me, tu con quelli come te».

Per una poetica dell’inclusione

Frase chiave che racchiude la poetica di H.E.R., presente nel brano. L’artista, infatti, denuncia ciò che vede nel mondo di oggi: una società profondamente diffidente e divisa al suo interno, in cui si riconosce solo chi più ci somiglia. Conferendogli dignità, è vero. Ma proprio questo modo di interagire con l’altro da sé, ci suggerisce la cantante, porta il tessuto sociale a sfilacciarsi, a disconoscere le diversità. Con il rischio ulteriore non solo della disgregazione, ma anche di una maggiore solitudine collettiva. È di certo più difficile aprirsi a ciò che non si conosce, ma è proprio in quello sforzo di inclusione che troviamo l’antidoto contro gli egoismi, il rinchiuderci in noi stessi e nel vedere il diverso come nemico.

Musicultura 2020: la selezione su 760 partecipanti

Un messaggio profondamente politico, che insieme alle sonorità elettroniche e ai bassi ridondanti, ha convinto il Comitato Artistico di Garanzia – in cui spiccano nomi quali Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Giorgia, e molti altri ancora – a scegliere H.E.R. dopo «una dura selezione, che ha inizialmente coinvolto 760 artisti». Scelta non semplice, riporta il sito del Festival, vista «l’elevata qualità artistica delle proposte». Il brano della cantante è stato presentato su Rai Radio 1 la radio ufficiale di Musicultura.

Il video, in modalità home made

Musicista dal grande talento, è conosciuta e apprezzata per la sua maestria con il violino elettrico. Ha collaborato, infatti, con nomi del calibro di Franco Battiato, di Morrisey e di Teresa De Sio. In ambito teatrale, invece, l’abbiamo vista accanto al regista Luciano Melchionna. Proprio il regista, insieme ad altri artisti, hanno partecipato al video musicale, in modalità home made – a causa dell’emergenza in corso – e la cui regia è curata da Raffaele Fracchiolla.