Lovers Film Festival, il gran finale con Rosa Chemical e Paola & Chiara

Si avvia alla sua fase finale, il Lovers Film Festival. E il week end promette di essere ricchissimo sia di film sia di ospiti.

Rosa Chemical al Lovers

Rosa Chemical

Al di lĂ della programmazione dei film in gara e degli altri, fuori concorso, (per vedere il programma degli eventi clicca qui), il festival del cinema Lgbt+ fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai e diretto da Vladimir Luxuria avrĂ come ospite d’eccezione Rosa Chemical, ex modello per Gucci e rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo con il brano Made in Italy giĂ disco d’oro.

La serata di chiusura con Paola & Chiara e Alex Di Giorgio

E non solo. La serata di chiusura di domenica 23 aprile, a partire dalle 20.00, ospiterà Paola & Chiara, anche loro protagoniste del recente ritorno di successo sulle scene al Festival di Sanremo. E per la prima volta il Lovers avrà anche un padrino, sempre per la serata di chiusura. Stiamo parlando del nuotatore, modello e attore Alex Di Giorgio, divenuto celebre anche per essere stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Trois nuits par semaine di Florent Gouëlou

Il film di chiusura della rassegna, infine, sarĂ Trois nuits par semaine di Florent GouĂ«lou (Francia, 2022). Il regista sarĂ presente in sala. «Il fotografo Baptiste vive a Parigi con la fidanzata Samia» leggiamo sulla scheda di presentazione dell’opera. «Per un reportage sulle drag queen incontra Cookie Kunty, star, con altre fantastiche regine, di un cabaret molto famoso. Ammaliato da un universo di cui non sa nulla, scoprirĂ Quentin, il ragazzo che si nasconde dietro Cookie, che cambierĂ il suo modo di amare».