 “Love Flight”: la bellissima avventura musicale di un papà gay e di suo figlio

Esce oggi su YouTube “Love Flight” il primo singolo di Captain M. e Bubble J. Un brano leggero e divertente che parla di uguaglianza, rispetto, amore.

“Love Flight” è il frutto della passione di Michele Coletta (Captain M., appunto) per la musica che, quando era ragazzo, lo porta a frequentare il conservatorio per alcuni anni. Ma, in realtà, il brano non sarebbe esistito se Michele, abbandonati gli studi musicali per l’università, non avesse creato una famiglia insieme a suo marito, Esteban.

Dall’unione di Michele ed Esteban, entrambi attivisti per i diritti LGBT+, nascono due gemelli. Dei due, Gabriel mostra presto interesse per la musica, come papà Michele.

L’unione, questa volta artistica, tra padre e figlio è inevitabile.

Nel 2020 partecipano a due talent: “Io canto da casa”, dove arrivano in finale e “Fuoricalasse” dove conquistano la semifinale.

Ed è a “Fuoriclasse” che li nota Umberto Canino. Nasce così il progetto di un brano in cui padre e figlio sono pilota e copilota di un aereo che conduce chi ascolta lungo un viaggio gioioso e colorato e i cui passeggeri e le passeggere sono persone molto diverse tra loro, che hanno in comune la voglia strabordante di essere se stesse, senza discriminazioni e senza odio.

Il viaggio, i colori, la gioia: quello che è mancato a tutte e tutti nei mesi più bui della pandemia.

Ma anche la storia di Captain M., Bubble j. e della loro famiglia, come di tante altre, in un racconto che non ha la pretesa di essere la nuova hit.

“Vogliamo solo trasmettere gioia, rispetto e amore, elementi essenziali per abbattere ogni forma di discriminazione” ci spiega Captain M. Che poi, sono le parole che canta Bubble J.

Il brano è prodotto, appunto, da Umberto Canino e co-prodotto da Alex Lai per Etichetta Rossodisera Records.

E’ visibile da oggi su YouTube e dal’1 ottobre sulle principali piattaforme di musica in streaming.

Ecco il video ufficiali: ballate con Captain M. e Bubble J.