 Loki è bisessuale: continua la rivoluzione arcobaleno nel Marvel Cinematic Universe

Loki è bisessuale. Continua la rivoluzione arcobaleno nell’universo della Marvel: il “dio dell’inganno” – interpretato da Tom Hiddleston – infatti si è dichiarato bisessuale, durante la messa in onda della serie tv trasmessa da Disney+. Il coming out del super cattivo della saga di Thor è avvenuto nel corso della terza puntata della prima stagione. In seguito al dialogo con Sylvie, in cui il protagonista afferma che nella sua vita sentimentale ci sono stati sia principi sia principesse. E la notizia è stata ripresa dalla regista dell’episodio, Kate Herron, che su Twitter si è dichiarata orgogliosa della scelta narrativa intrapresa.

Non è una novità per fan e utenti della serie tv, nonché del fumetto. Già sulla carta stampata la notizia della bisessualità di Loki risale al 2013. Quindi, il passaggio sul piccolo schermo. Nella trama degli eventi, il coming out si situa dopo gli eventi dell’ultimo film sugli Avengers, Endgame. L’eroe ha portato con sé il tesseract, il magico cubo che permette di realizzare ogni desiderio possibile. Raggiunto e catturato dalla Time Variance Authority, agenzia che controlla il regolare scorrere della curva spazio-temporale, Loki finirà per collaborare con essa in una missione.

L’inserimento di un personaggio dichiaratamente bisessuale nel Marvel Cinematic Universe segue alla scelta di creare un altro supereroe gay, nella nuova saga Eternals. Qui, infatti, si è affidato il ruolo di Ikaris a Richard Madden, l’attore scozzese che ha già dato il volto a Robb Stark nella serie Game of thrones.