 I 3 libri femministi da non perdere, aspettando che arrivi la primavera

La selezione di Gaypost.it, per la sua pagina letteraria, per questo mese propone tre libri a tematica femminista. Sia perché di femminismo c’è bisogno, in un mondo in cui il potere (al) maschile è ancora predominante e in cui certe logiche privilegiano ancora gli uomini, a discapito delle donne; basta vedere, d’altronde, i dati della disoccupazione di dicembre 2020: su 101.000 posti di lavoro persi, ben 99.000 sono di donne. Sia perché crediamo nell’intersezionalità e il femminismo è un valido alleato, per la causa Lgbt+. E allora ecco i nostri consigli.

Femminili singolari, di Vera Gheno

Se pensate che dire “architetta” sia sbagliato, soprattutto per quel “tetta” che emerge a bella vista, questo libro fa per voi. Se pensate che “sindaca” o “ministra” siano parole cacofoniche, questo saggio è stato scritto per voi. E no, non certo perché vi dà ragione. Perché non è vero che, siccome si è sempre detto così, e cioè al maschile – ma si è sempre detto così? Già il termine “avvocata” potrebbe mettere in crisi fantasiose ricostruzioni sulla storia delle nostre parole – allora non è possibile declinare i nomi di professione al femminile.

«Dietro a queste reazioni» di rifiuto, fino a vere e proprie crociate linguistiche «c’è un mondo di parole, un mondo fatto di storia e di usi che riflette quel che pensiamo, come ci costruiamo». Ed è questo il mondo raccontato da Vera Gheno, nel suo Femminili singolari, pubblicato a Effequ. «Attraverso le innumerevoli esperienze avute sui social, personali e dell’Accademia della Crusca, l’autrice smonta, pezzo per pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità italiana, rintracciandone l’inclinazione irrimediabilmente maschilista». Ed è proprio questo, a ben vedere, il motivo per cui questo testo, tra i libri consigliati, va certamente letto. Perché utilizza il sapere per destrutturare l’ignoranza e la sua applicazione nel discorso, quotidiano e politico.

Il corpo elettrico, di Jennifer Guerra